Sendika tepkili

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyeleri K.Ç.(E-26) ve M.D. (E-49) borçlu oldukları gerekçesiyle Güzelyurt’ta bulunan Sosyal Sigortalar, Çalışma ve İhtiyat Sandığı dairelerine ait elektrik sigortalarını söktü.

İki çalışanın gece yarısı sigortaları sökerek aldıkları belirtilirken, haklarında soruşturma başlatıldı.

Kıb-Tek çalışanlarının bugün hırsızlık suçlamasıyla Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Üyelerin tutuklanmasına tepki gösteren El-Sen, bugün mahkeme önünde eylem yapacak.

Gece yarısı operasyonu

Kıb-Tek çalışanı 2 kişi, El-Sen’in önceki gün başlattığı eylem kapsamında gece saat 00.00 sıralarında Güzelyurt’ta bulunan Sosyal Sigortalar, Çalışma ve İhtiyat Sandığı dairelerine ait sigortaları söktü.

Çalışanlar bu eylemlerinin ardından dün sabah saatlerinde tutuklandı.

Tutuklanmalarla ilgili açıklama yapan polis, önceki gece Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı, toplam değerleri 685 TL olan 6 elektrik sigortasının sökülerek çalındığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığı, yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen K.Ç.(E-26) ve M.D.’nin (E-49) tutuklandığını açıkladı.

EL-Sen üyeleri mahkemede olacak

Soruşturmanın devam ettiği, 2 personelin bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Bu gelişme üzerine El-Sen, Güzelyurt ve Lefke’deki üyelerine çağrı yaptı.

Açıklamada, Güzelyurt’ta borcu bulunan devlet kurumlarının elektriklerini kestikleri sırada tutuklanan 2 üyeye destek olmak amacıyla bugün saat 09.00’da Güzelyurt Mahkemesi önünde toplanılacağı bildirildi.

Protesto ediyoruz

El-Sen Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç de 12 Nisan 2022 Salı günü başlattıkları iş başı yapmama eyleminin devam ettiğini belirterek, borcu bulunan devlet dairelerinin enerjisini kestikleri için Güzelyurt'ta tutuklanan üyelerinin yanında olduklarını bildirdi.

Yenigüç “Polis Basın Subaylığı'nın mevzu bahis olayı hırsızlık olarak nitelendirmesini şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

“Bu tip yıldırma ve yıpratma politikalarına karşı örgütlü mücadelemize yakışan her türlü mukavemeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diyen Yenigüç, “El-Sen üyeleri deniz aşırı sermaye çevrelerine teslim olmamak için üretim, iletim ve dağıtımdan gelen gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Yenigüç, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“El-Sen Yönetim Kurulu ve tüm sendikalarımızın aldığı karara istinaden 12 Nisan 2022 Salı günü başlattığımız iş başı yapmama eylemimizin devam ettiğini duyururuz. İş başı yapmama eylemimizin sebebi kurumumuzun maliyet altında satış yapmaya zorlanması, oluşacak zarara herhangi bir sübvanse yöntemi gösterilmemesi, kurumun üretim/dağıtım/iletim eksiklikleri hakkında herhangi bir adım atılmaması ve yine bir deniz aşırı sermaye grubunun üretici olarak ülkemize davet edildiği iddialarıdır. Yurttaşlarımızın mağduriyetini kısıtlı tutmak ve güvenliği sağlamak maksatlı SCADA, Teknecik Üretim Vardiyası, ilçelerdeki stand-by arıza çalışanlarından birer ekip ve Çağrı Merkezi'nde bir görevli bırakılacaktır.”