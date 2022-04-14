Raif DOĞRU

KKTC’de hemen tüm ekonomik sektörlerin ve iflas noktasına gelen kurumlarla belediyelerin gözü kulağı Ankara’da. Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte Ankara’ya giden Başbakan faiz Sucuoğlu’nun, mali sorunları masaya yatırıp destek isteyeceği belirtildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; KKTC hükümetinin 2022 yılı içinde sadece maaş ödemeleri ve cari harcamalar için 6 milyarlık bir kaynağa ihtiyacı var. Elektrikte zararın karşılanması ve bankalara olan borcun ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan para miktarı ise 3 milyar 800 milyon TL. Kalkınma Bankası’nın batık kredileri için 450 milyon, belediyelerin borçlarını kapatmak için de 450 milyon civarında paraya ihtiyaç duyuluyor.

KKTC’nin acil ihtiyaçları

1-Maaş ödemeleri ve diğer cari harcamalar için ayda 500 milyon TL. Yıllık 6 milyar.

2-Elektrik Kurumu’nun Aksa’ya ve bankalara olan borcu için 2 milyar TL. Aylık üretim zararı 1 milyar 800 milyon.

3-KTHY, Toprak Ürünleri Kurumu ve Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu bankalarına toplam borcu birikmiş borcu 1 milyar 200 milyon Euro.

4-500 yataklı yeni Devlet Hastanesi için 70 milyon. Diğer sağlık harcamaları için 106 milyon.

5-Yeni Girne Hastanesi Donatım Projesi için 20 milyon.

6-Yeni Girne Askeri Hastanesi Projesi için 11 buçuk milyon ve Tıbbi Teçhizat ile Teknik Cihaz Alımı Projesine için 5 milyon Türk Lirası.

7-Lefke Mahkeme binasının tadilatı için1 milyon 200 bin.

8-Girne-Alsancak ve Lefke yolunun tamamlanması için 20 milyon.

9-Belediyelerin birikmiş borçları için 450 milyon.

10-Çiftçi, hayvancı, küçük esnafın kalkındırılması için 20 milyon.

11-Kalkınma Bankası batık kredileri için 450 milyon.

Temaslar başladı

Bu arada Ankara’da bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, temasları kapsamında dün akşam TC - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Üye MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ve bazı Ak Parti ve MHP Milletvekilleri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Milletvekilleri İsmail Kaya, Metin Gündoğdu, Tamer Dağlı, Eyüp Özsoy, Abdullah Güler, Şamil Ayrım, Feyzi Berdibek, Nevzat Şatıroğlu katıldı.

Toplantıda, TC - KKTC İlişkileri, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler, enerji konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ışığında, Kıbrıs'ın önemine vurgu yapıldı.

Protokol bugün imzalanabilir…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenlenmişti.

Sucuoğlu, Türkiye – KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünü bugün imzalamayı planladıklarını söylemişti.

Sucuoğlu, “Bizlerin yoğun çabası ve Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da güçlendirmek, bu ziyaretimizin ana hedefi olacaktır” demişti.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022, 10:03