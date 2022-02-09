Onun adı Adani

Hintli milyarder Guatam Adani, 2022'nin ilk 38 gününde dünyada servetini en çok artıran isim oldu. Servetine bu dönemde 12 milyar dolar katan Adani, hem ülkesinin hem de Asya'nın en zengini unvanını da ele geçirdi.

ABD'de 2022'de borsadaki düşüşler milyarderlerin serveti eritirken, Hindistanlı Gautam Adani'nin yükselişi dikkat çekiyor.

1 Ocak-7 Şubat 2022 döneminde dünyanın en zengini Elon Musk'ın serveti, 35,5 milyar dolar düşüşle 235 milyar dolara geriledi.

Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti 9,35 milyar dolar düşüşle 183 milyar dolara geriledi.

Fransa'nın ve Avrupa'nın en zengini Bernard Arnault'nun serveti 9,76 milyar dolar düşüle 168 milyar dolara geriledi.

Microsoft'un patronu Bill Gates'in serveti 9,55 milyar dolar düşüşle 129 milyar dolara geriledi.

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in serveti, 40,5 milyar düşüşle 85 milyar dolara geriledi.

Serveti 38 günde 12 milyar dolar arttı

Bu dönemde Hintli Guatam Adani'nin serveti ise tam 12 milyar dolar yükselişle 88,5 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında 10. sıraya yükselen Adani, servetindeki son artışlarla birlikte Hindistanlı rakibi Mukesh Ambani'yi geçerek Asya'nın en zengini unvanını ele geçirdi.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani'nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Adani'nin kurucusu olduğu Adani Grubu'nun petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde de yatırımları bulunuyor.