Askerler yakaladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Akıncılar köyünde, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan 6 kişi ile geçişlerine yardımcı olan Davut Koyuncu asker tarafından suçüstü yakalandı. Zanlılar Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 7 Şubat 2022 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Akıncılar bölgesinde Güzelyurt'ta sakin 1- Davut Koyuncu’nun, kullanımında bulunan KD 297 plakalı salon araç içerisinde Pakistan Uyruklu zanlı 2 Khadim Hussan, zanlı 3 Muhammad Umer Khan, zanlı 4 Nadın Ngwe Ndıkum, zanlı 5 Bernadette Bekı Mbuye, zanlı 6 Asif Ahmed, zanlı 7 Chritian Wumba Kıalungıla ve zanlı 8 Cedrick Botulu Balınaı’nın tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.