5 bin fazlası var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir işletmede görevli olan Zeynep Koyuncu, bin 100 TL çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Koyuncu, ifade vererek toplamda 6 bin 240 TL çaldığını itiraf etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Soner Şaban, 01/09/2021 - 31/12/ 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Zeynep Koyuncu’nun, müstahdemi olduğu Organza Limited isimli iş yerinden ürün alan müşterilerin ödediği toplam Bin 100 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı.

Şaban, olayın polise 26 Ocak 2022 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının Lefkoşa Kaza Mahkeme'sinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek müstahdemi olduğu Organza Ltd. isimli yerinin müşterilerinden olan N.A.’dan Bin 300 TL, Ş.Ş.'den 2 bin TL, E.B.’den Bin 500 TL ve 300 TL olmak üzere toplamda 6 bin 240 TL nakit para sirkat ettiğini kabul ettiğini belirtti.

Kimden ne aldığını tek tek söyledi

Polis, 27 Ocak 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhine

1 gün daha tutukluluk temin edildiğini, 28 Ocak 2022 tarihinde zanlıyı tekrardan Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartarak, zanlı aleyhine "5 gün daha tutukluluk temin edildiğini anlattı. Polis, 29 Ocak 2022 tarihinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ismen belirtmiş olduğu 3 kişiden ifade temin edilmiş ve söz konusu bu 3 kişinin ödemeleri zanlıya müstahdemi olduğu mağaza içerisinde yaptıkları ve zanlının da kendilerine ödeme yaptıklarına dair herhangi bir fatura, fiş veya makbuz vermediğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini ve mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 6 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.