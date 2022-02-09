Sucuoğlu’na zeytin dalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, CTP’nin koalisyon görüşmeleri açısından herhangi bir kapıyı kapatmadığını vurguladı.

CTP’nin vizyonunun ve ilkelerinin ortada olduğunun altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP’nin ne söylediği de bellidir. Bunları samimiyetle görüşür” dedi. Erhürman, “Kimse bizim söylediklerimizi çarpıtmaya kalkmasın. Kimse gereksiz yeni gerginlikler üretmeye kalkmasın. Bu halk yeterince sıkıntıdadır” dedi.

Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, seçimden 3-4 ay önce ‘CTP ile hükümet kurmak mümkün değil’ sözlerini hatırlatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sayın Sucuoğlu, CTP ile hükümet kurarsam, bunu kendi kendime dahi anlatamam demişti” diye konuştu. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, 23 Ocak’ın hemen ardından Anadolu Ajansı’na verdiği ilk demeci de hatırlatan Erhürman, Sucuoğlu’nun, ‘Biz UBP’ye yakın, bizim görüşlerimizi destekleyecek bir partiyle yol haritasını çizeceğiz’ dediğini de hatırlattı. Kendilerinin hiçbir zaman ‘Biz görüşme bile yapmayız’ demediğinin altını çizen Erhürman, CTP ile koalisyon düşünülmesi durumunda, parti olarak ilkelerini masaya koyacaklarını vurguladı.

“Bakanlık sayısı üzerinden pazarlık yapmayız”

İlk olarak ilkeler üzerinde uyum olup olmadığına bakılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bizim tarzımız hiçbir zaman önce bakanlık sayısı üzerinden pazarlık olmamıştır” dedi. Oy kullanan her 3 seçmenden birinin CTP’ye oy verdiğini kaydeden Erhürman, “Vizyonumuz çerçevesinde birlikte çalışabileceksek, güven duyabileceksek, çalışırız” diye konuştu. İstikrarı sağlayacak durumun milletvekili sayısı olmadığını belirten Erhürman, partilerin birbirine güvenip güvenemediği ve ilkeler üzerinde uzlaşıp uzlaşmaması olduğunu kaydetti. CTP’nin Nisan 2020’den beri ekonomik kriz olduğunu söylediğini yineleyen Erhürman, kriz masası önerisini de kendilerinin getirdiğini hatırlattı. “Hiçbir noktada ön yargılı davranıp da hükümet kurmayız demedik. Sayın Faiz Sucuoğlu ile kahve de içtik. Basına da sorulduğunda söyledik” diye konuşan Erhürman, CTP’nin herhangi bir şekilde görüşmeden kaçmayacağına dikkat çekti.

“Siyasi olgunluk göstermeye devam edeceğiz”

“Acı reçete” uygulanmasını yanlış bulduklarının da altını çizen Erhürman, 2018 yılında dörtlü hükümet döneminde yaptıkları icraatları aktardı. “Bütün seçim boyunca iktidar bizim işimiz diyen bir UBP vardı. 24 vekil çıkarıyorsan, birçok koalisyon ihtimali var mecliste. Bir anda ‘hükümet kurulmayabilir’ endişesine kapılıp da erken seçim gibi bir lafı 24 vekille eder misiniz? Bu normal bir şey midir?” diye soran Erhürman, kendilerinin siyasi olgunluk göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Kurulacak olan hükümetin ilk işinin ekonomi olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, ek bütçenin meclise bir an önce gelmesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının, ekonomik olarak en sıkıntılı dönemden geçtiğini söyleyen Erhürman, 2022 yılının ekonomik açıdan hiç de parlak görülmediğini belirtti.