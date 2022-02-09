Kriz aşıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’ne dün akaryakıt alımı yapıldığını, geminin boşaltım yaptığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Aşıkoğlu, Kıb-Tek ile Maliye arasında teknik finansal bir sorun yaşandığını ancak, önceki gün saat 14.30’da Kıb-Tek ve Maliye Bakanlığı altındaki Borçlandırma Komitesi ile yapılan toplantıda, bu sorunun çözüldüğünü kaydetti.

Akaryakıtın alındığını ve şu an için bir sorun olmadığını ifade eden Aşıkoğlu, arızalar dışında şu an için ülkenin akaryakıt sorunundan dolayı elektriksiz kalmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kıb-Tek’e kullanıma göre, 15-20 gün arasında yakıt alımı yapıldığını belirten Aşıkoğlu, şu anda, bir sonraki yakıt alımı için de bir sıkıntı görülmediğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 08:27