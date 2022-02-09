Temaslar başlıyor

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçiminden birinci parti olarak çıkarak dün hükümeti kurma görevi alan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, siyasi parti başkanlarıyla resmi temaslarına bugün başlıyor.

Sucuoğlu temaslarını iki günde tamamlayacak. Bugünkü görüşmeler Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Demokrat Parti (DP) ile yarınki görüşmeler ise Halkın Partisi (HP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile olacak.

Verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, bugün saat 11.30’da YDP’yi, saat 14.30’da ise DP’yi ziyaret edecek. Perşembe günü yapılacak HP ve CTP görüşmelerinin saatleri bugün duyurulacak.

Tatar ile online görüşüyor

Cumhuriyet Meclisi’nde önceki gün gerçekleşen yemin töreninin ardından Sucuoğlu, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu. Tatar, hükümeti kurma görevini dün UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na verdi. Geçtiğimiz hafta Coronavirüse yakalanan Tatar görüşmelerini online gerçekleştiriyor.

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçim sonucuna göre, Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 24, CTP’nin 18, DP’nin 3, HP’nin 3, YDP’nin ise 2 milletvekili var.

Sucuoğlu'nun 15 gün içinde kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.

Tatar: İstikrarlı bir hükümet kurulmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na verdikten sonra yaptığı açıklamada, kabine içerisinde uyumun, alınan kararlarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Nisap sorunu olmadan uyum içinde çalışacak, en az 4-5 yıl sürecek istikrarlı bir hükümet fevkalade önemlidir. Her şey KKTC içindir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar çevrimiçi görüşmede, önemli olanın KKTC’yi en iyi şekilde yönetmek olduğunu belirterek, en erken zamanda uyumlu bir hükümetin oluşması için yapılacak çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin önemini dile getirdi.

Anayasa uyarınca hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak sonrası yaptığı istişarelerde bu görevi Sucuoğlu’na vereceği yönünde bir kanaat oluştuğunu, Anayasa uyarınca Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan dünkü yemin töreninden sonra bu görevi verebildiğini hatırlattı ve başarılar diledi.

“Yeni bir dönem başladı”

Tüm milletvekillerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yemin töreninin ardından yeni bir dönemin başladığını ifade ederek halkın iradesiyle ortaya çıkan yeni dönemde nisap sorunu yaşanmadan sağlıklı çalışmalarla KKTC’nin iyi yönetilmesi ve iyi hizmetler sunulması temennisinde bulundu. Uyum içerisinde çalışmanın öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğini öngören yeni siyaseti, meclis aritmetiğine bakıldığında çoğunluğun desteklemesinin önemine değindi. Oluşacak olan hükümet programında bunun yer almasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik sıkıntıların aşılması için yeni hükümetin yapacağı çalışmaların da önemli olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu’ndan taziye mesajı

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu Baf, Limasol ve Girne'nin tanınmış isimlerinden, sağlık camiasının “Sister Cemaliye”si olarak bilinen Cemaliye Hocaoğlu’nun yaşamını yitirmesinden dolayı bir mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, “Merhumeye Allah’tan rahmet, başta evlatları Mevhibe ve Cem olmak üzere, tüm yakınlarına, halkımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.