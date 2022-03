Özelleştirmenin faturası

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, akaryakıt firmalarının hükümeti tehdit ederek, zam yapmasını eleştirdi.

Özelleştirmelerin faturasını halkın ödediğini, akaryakıt konusunda da bunun yaşandığını belirten Mındıkoğlu, “Akaryakıt tedarikçileri her fırsatta hükümeti tehdit edip piyasaya yakıt vermiyor. Hükümet bu konudaki yanlışı düzeltmek için adım atmalı ya da kendisinin piyasayı belirleyici olacağı yeni bir akaryakıt dağıtım şirketi kurmalı. Aksi takdirde her yakıt alımında bu tehditler devam edecek” dedi.

Mındıkoğlu, yazılı açıklamasında, hükümetin, K-PET ve Alpet’in tehditlerine boyun eğerek, sermayeye yenik düştüğünü savunan Kağan Mındıkoğlu, 10 gün önce ekonomik krize rağmen K-PET ve Alpet’in kar paylarının artırıldığını söyledi.

Kağan Mındıkoğlu, “Akaryakıt şirketlerinin yeniden zam yapılması için piyasaya yakıt vermeyerek, hükümeti teslim almaları kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Mındıkoğlu, şunları kaydetti:

“Yıllar önce özelleştirilerek yapılan yanlışın faturasını yine halk ödemeye mahkum bırakılmıştır. Hükümet bir an önce bu yanlışı düzeltmek için adım atmalı ya da kendisinin piyasayı belirleyici olacağı yeni bir akaryakıt dağıtım şirketi kurmalıdır. Aksi takdirde her yakıt alımında bu tehditler devam edecektir.”