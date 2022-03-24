Vakalarda artış var

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 750 yeni vaka tespit edilirken, can kaybı olmadı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 83 bin 366 testten 4 bin 704'ünün sonucu pozitif çıktı, Coronavirüs’ten dolayı 4 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede son 24 saatte yapılan 12 bin 581 testle 750 vakaya saptandı. Vakaların 317’si Lefkoşa, 82’si Girne, 217’si Gazimağusa, 58’i Güzelyurt, 57’si İskele, 19’u Lefke’den.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı 12581.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 750.

Yerel vaka sayısı 750.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 363.

Yapılan toplam test sayısı 6246293.

Toplam vaka sayısı 79029.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 73404.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 5417.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 34.

Karantinadaki vaka sayısı 5377.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 210.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 651.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 159.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 146.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2044.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 137736.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 83 bin 366 testten 4 bin 704'ünün sonucu pozitif çıktı, Coronavirüs’ten dolayı 4 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 922'ye, toplam vaka sayısının 392 bin 19'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, tedavi altındaki hasta sayısı 153, durumu ciddi olanların sayısı 23, entübe hasta sayısı 7.