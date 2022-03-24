‘Ticaret güneye kayar’

Ömer KADİROĞLU

Maliye Bakanlığı, alkollü içkilere Fiyat İstikrar Fonu üzerinden artış yaptı.

Böylelikle cin, vokta, viski ve tekilanın litre başı 13 TL olan vergi oranı 50’ye, biranın 3 TL’den 15’e, şarabın 4 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. Devletin gelirlerini artırmak için lüks tüketime giren içkiye zam yaptığı belirtilirken, Diyalog’a konuşan Market ve Bakkallar Derneği Başkanı İsmail Bükülmez, fiyat artışının turizm başta olmak üzere birçok sektörü etkileyeceğini, ticaretin Güney Kıbrıs’a kayacağını söyledi.

Bükülmez, devleti yönetenlerin kendilerinden ödün vermediğini, tasarrufa gitmek için çalışma yapmadığını, sadece halka bedel ödetildiğini ifade etti.

Tasarruf için gereksiz dairelerin kapatılması, gereksiz kullanılan kamu araçlarının, arazilerin veya binalarının elden çıkarılması gerektiğini ifade eden Bükülmez, ekonomiyle ilgili alınan tedbirlerin sadece zam yapma üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

İçkide fahiş artış

Hükümetin ülkenin gelirlerini arttırmak ve giderlerini kısmak için bir plan ve proje yapmadığını ifade eden Bükülmez şunları söyledi:

“Ağır içkilerde 13 TL olan devlet vergisi litre bazında 50 TL’ye, birada şişe başına alınan 3 TL vergi 15 TL’ye, şarapta 4 TL olan vergi 20 TL’ye yükseltildi. Bu artışlarla devletin alkollü içkiden alacağı vergi

5 kat artmış oldu. Yaklaşık olarak 200 lira olan bir içkinin müşteriye sunuluşu 400 lirayı bulacak. Devletin muhakkak bir bütçe açığı var ve bunu kapatmak için birtakım ürünlere zam yapıyor. Bu zamlar piyasada domino etkisi yaratıp başka ürünlerin de zamlanmasını tetikliyor.”

Devlet neden tasarruf yapmıyor

Bükülmez, Bakanlar Kurulu’nun hiçbir toplantısında devletin giderlerini kısmaya yönelik; gereksiz dairelerin kapatılması, gereksiz kullanılan kamu araçlarının, arazilerin veya binalarının elden çıkarılması gibi kararlar alınmadığını ifade etti.

Bükülmez, “Bu noktada devleti yönetenler, kendilerinden ödün vermeden halkın üzerinden açıkları kapatma kararı alıyor. Hükümet edenlerin de elini taşın altına koyarak tasarruf etmesi beklenirken tüm fedakârlığı halk yapıyor” dedi.

Fatura hep halka kesiliyor

Zam yapma üzerine kurulu bir ekonomi düzeni oluşturulduğunu savunan Bükülmez, şöyle devam etti:

“Halk ve esnaf devlete olan yükümlülüklerini yerine getiriyor ancak devlet bugün kendi elektriğini ödemiyor, bütçede açık çıkıyor, Elektrik Kurumu zarar ediyor ve cezasını halk ödüyor. Bu durum sürdürülebilir bir durum değildir.

Ülkede ticari sistem iki ayak üzerinde kuruludur. Biri eğitim ikincisi de turizmdir. Alkol ve türevlerine yapılan zamlar çok aşırıdır. Belki bir miktar yapılabilirdi, orta yolda buluşulabilirdi. Bu artışın turizm sektöründe de olumsuz yansıyacağını düşünüyorum. Burada bir stratejik hata yapıldığını düşünüyorum. Ayın 10’unda yakıta zam yapıldı, 15’inde düştü ve 22’sinde yeniden artış geldi.

Bu şekildeki istikrarsız fiyat belirlemeleri de halkı mutsuzluğa, güvensizliğe itiyor, psikolojisini bozuyor. Bu zamlar önümüzdeki günlerde ve aylarda da devam edecektir. Ekonomide alınan tedbirler sadece zam yapma üzerine kurulmuştur.”