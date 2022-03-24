Ortak akıl

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, pandeminin peşi sıra dövizde yaşanan patlama ile ülke ekonomisinin büyük bir yara aldığını ancak doğru vizyon ve ortaya konacak ekonomik akılla bu krizin de üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Gürcafer, katıldığı bir televizyon programında, ekonominin yeniden ayağa kalkacağına ilişkin umutlu

olduğunu belirterek, ekonominin yeniden ayağa kalkması için hızla atılması gereken adımları sıraladı.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun bu bağlamda ilk toplantısını geçen salı günü gerçekleştirdiğini aktaran Gürcafer, cuma günü de Sucuoğlu başkanlığında başkanlar düzeyinde bir toplantı yapılacağını ifade etti.

KKTC’deki ekonomik çıkmazın en etkili sebeplerinden birinin de kullanılan para birimi olduğunu dile getiren Gürcafer, “Biz Türk Lirası’nı kullanıyoruz ve TL’yi tersine çeviremeyiz. Dolayısıyla bu Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumun yansımasıdır. O kaynaklı enflasyonun önüne geçemeyiz ama bir sürü turizm altyapımız var. Turizmi, inşaatı harekete geçirmek bizim elimizdedir. Sanayi ürünlerimizi ihraç etmeyi bununla ilgili mevzuatları kolaylaştırmak bizim elimizdedir” diye konuştu.

“Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na fırsat verilmeli”

Cafer Gürcafer, ülke ekonomisi ile ilgili gelişmeleri günlük takip eden ve hızlı refleks gösteren bir kurula, bir organa ihtiyaç olduğunu aktararak Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na bir fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Konut Projesi önemsenmeli”

Gürcafer, konut ihtiyacı, imar planları ve ihalelere ilişkin soruları da yanıtlayarak, yerli halkın konut sahibi olabilmesi için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin çok uzun zamandır bir sosyal konut projesi olduğunu kaydetti.

“Çevrenin düşmanı müteahhit değil”

İnşaat müteahhitlerinin çevre düşmanı olmadığını söyleyen Gürcafer, “Örneğin Esentepe- Tatlısu bölgesinde eskiden beri kural var, 2 kat yapabilirsiniz. Peki müteahhit gidip orada apartman yapmaya yeltendi mi? Yeltenmedi. Eğer ki siz devlet olarak Girne’de başından beri kural koysaydınız. “Girne 2 kat olacak” deseydiniz, müteahhit gidip orada 20 kat mı yapacaktı? Çevrenin düşmanı popülizmdir, plansızlıktır” diye konuştu.

Siyasetçilere çağrı!

Gürcafer, konuşmasını siyasilere çağrı yaparak tamamladı. Gürcafer; “Halka ‘umutlu olun’ derken siyasete muhalefeti ile iktidarı ile tüm siyasete dönüm noktasında olduğumuzun farkına varsınlar. Popülizmi de kırmızı çizgilerini de bir tarafa bıraksınlar. Bu ülke insanının gözü hepimizin üzerindedir. Yapmamız gerekeni yapmalıyız” dedi.