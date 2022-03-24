Tümü tehlikede

Rus iş adamlarının Güney Kıbrıs’taki mal varlıklarının dondurulmasına başlandığı haber verildi.

Politis gazetesi “Rus Oligarkların Kıbrıs’taki Mal Varlıkları Donduruluyor” başlığıyla manşete çektiği ve geniş yer verdiği haberinde, elde ettiği güvenilir bilgilere ve hükümet kaynaklarına dayanarak, bazı Rus iş adamlarının Güney Kıbrıs’taki banka hesaplarındaki mevduatların hali hazırda bloke edildiğini yazdı.

Moskova’daki Putin yönetimiyle bağlantıları dolayısıyla uluslararası yaptırımlara maruz kalan Ruslarla alakalı taşınmaz malların tespit edilmesiyle ilgili sürecin gelişme halinde olduğunu yazan gazete, “OCCRP” (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi)’ne göre, Roman Abramoviç ile Oleg Deripaska’nın Güney Kıbrıs’ta muazzam bir zenginliğine sahip olduklarına dikkati çekti.

Abramoviç’in, Güney Kıbrıs’ta bulunan ve 1,25 milyar dolarlık mal varlığına sahip olan iki şirketin (Ervington Investments Limited ve HF Trust) arkasında olduğundan söz edildiğini yazan gazete, Deripaska’nın ise Rum kesiminde bir helikopter, 2 yat, bir villa ve lüks ofise sahip olduğunu belirtti.

Gazeteye konuşan Rum hükümeti kaynaklarının, Güney Kıbrıs’ın, Rus iş adamlarına uygulanan uluslararası yaptırımlarla tam uyum içerisinde olacağının kesin olarak addedilmesi gerektiğini söylediklerini yazan gazete, gazeteye konuşan bankacılık sektöründen üst düzey bir yetkilinin ise, Güney Kıbrıs’taki bankacılık sistemi tarafından hesapları bloke edilen 8 Rus işadamı olduğundan söz ettiğini iletti.

Gazeteye göre, söz konusu yetkili, büyük miktarlarda paraların dondurulmadığını, çünkü geçmiş yıllarda, birçok Rus iş adamının kademeli olarak büyük miktarda parayı Güney Kıbrıs dışına çıkardıklarını ifade etti.

Gazete, Rus iş adamı Oleg Deripaska’nın 2017 yılında “Kıbrıs vatandaşlığı” aldığını da anımsattı.