Üretim yetersiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) geçtiğimiz hafta ülke genelinde başlattığı dönüşümlü kesintiler sürüyor. Artan enerji talebinin karşılanamaması nedeniyle gerçekleştirilen kesintiler hayatı olumsuz etkiliyor.

Kesintiler 16.00-22.00 saatleri arasında uygulanırken, dün Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle sıkışıklık yaşandı. Bir saat süren trafik sorunu ışıkların yeniden yanmasıyla çözülürken, sürücüler isyan etti. Birçok sosyal medya kullanıcı da kişisel hesaplarında kesintileri eleştirdi.

Elektrik fiyatına 1 Mart’ta geçerli olmak üzere artış yapıldığını, bu ay sonu itibariyle zammın faturalara yansıyacağını belirten vatandaşlar, “Tüm bir ay kesintilerle yaşadık. Ay sonu da kabarık faturalar ödeyeceğiz. Zam var, vergi var ama hizmet yok” ifadelerini kullanarak, dert yandı.

Erdoğan: Kesintiler sürecek

Elektrik kesintileri yüzünden eleştiri oklarına hedef olan Kıb-Tek’ten ise olumlu bir açıklama gelmedi. Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, kesintilerin süreceğini ifade etti.

Katıldığı bir programda açıklama yapan Erdoğan, Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin günlük 340 megavat olduğunu ancak bazı jeneratörlerin bakımda bazılarının ise arızalı olması nedeniyle üretimin 290 megavata düştüğünü açıkladı.

Erdoğan, tüketimi karşılamak için 70 megavat açık oluştuğunu, kesintilerin bu nedenle yapıldığını dile getirdi. Elektrik kesintilerinin saat kaçta ve hangi bölgede olacağına dair program hazırlandığını ve vatandaşa duyurulduğunu ifade eden Erdoğan, “Kesintiler sürecek gibi görünüyor” dedi.

Başkentte gündüz de kesinti olacak

Bu arada Kıb-Tek, akşam saatlerinde uygulanan dönüşümlü kesintilerin yanı sıra bakım ve onarım nedeniyle bugün gündüz saatlerinde de Lefkoşa’ya enerji verilemeyeceğini duyurdu. Kurum yaptığı açıklamada Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi. Buna göre bugün 09.00- 11.00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

Yine bugün 10.00 -10.45 saatleri arasında şu bölgelerin elektriği kesik olacak:

Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski BRT bölgesi).

Ayrıca 10.45 - 11.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ve civar sokaklara da elektrik verilemeyecek.

Verilen bilgiye göre 11.30 -12.15 saatleri arasında ise; Merit Otel ve civarında da elektrik kesintisi yaşanacak.