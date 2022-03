‘Güzel günler yaşayacağız’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nin başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Tatar, kabuldeki konuşmasında, KKTC’yi yaşatmak ve güçlendirmek için büyük bir gayret gösterildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar özellikle turizm, ziraat, tarım ve çeşitli alanlarda yapılan yatırımların daha da arttığını dile getirdi.

KKTC’de her sektörde ciddi anlamda bir yapılanma olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın getirilerinin ülkede de hissedildiğini belirterek, bir an önce bu savaşın son bulmasını temenni etti.

“Dünyada huzurun var olması, pandeminin artık etkisiz hâle gelmesi, savaşların bitmesi en büyük dileğimdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her türlü zorluğun birlikte göğüslendiğini vurgulayarak “Artık daha güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.

Tatar, KKTC’de büyük bir potansiyel bulunduğunu, özellikle Maraş açılımıyla ülkenin turizm açısından ciddi anlamda kalkınacağının altını çizdi.

Meteoroloji seminerine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği “Erken Uyarı ve Erken Eylem” konulu seminere katıldı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nde yer alan seminerde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kurum ve kuruluşlarla küçük ve genç bir devlet olarak dünyanın bir parçası olunduğunu belirterek Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilen bir gün olan Dünya Meteoroloji Günü’nde dünyanın evrensel ve çağdaş normlarıyla uyum içinde yapılan çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke olarak yapılabileceklerin sınırlı olmasına rağmen gösterilen duyarlılıkla hep birlikte çalışmalar sürdürmenin ve hassasiyetlerin ortaya konması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, küresel ısınmanın dünyada yarattığı sıkıntılara dikkati çekti.

İki taraflı komite çalışmalarında da çevre konularında yapılabilecek iş birliğinin görüşüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile de bu konularda istişarede bulunulduğunu, hava sahanlığı, deprem gibi konularda bilgi alışverişi yapıldığını kaydetti.