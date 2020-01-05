Parayı nereden bulacaklar?

Türkiye Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon haklarına sahip çıkmak için yoğun bir çaba harcarken Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, EastMed boru hattı projesi için anlaşma imzaladı. Projenin maliyetinin en az 10 milyar euro olması bekleniyor. Yunanistan ve Güney Kırbrıs'ın ekonomik hali ortada... Bu projenin finansmanı için AB'nin kaynak sağlayıp sağlamayacağı merak konusu. Atina merkezli düşünce kuruluşu Yunan Enerji Forumu'ndan Aleks Lagakos projenin sadece özel sermayenin desteği ile hayata geçirilebileceğini söylerken bunun zor olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de enerji oyunları tüm hızıyla devam ediyor… Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades Perşembe günü Atina’da bir araya gelerek, EastMed Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesine ilişkin prensip anlaşmasına imza attı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre; Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanlarının hafta sonunda Kahire’de yapacağı toplantıda söz konusu projenin ele alınması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 7 Ocak’ta Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarette Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve bu projenin gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Proje neyi amaçlıyor?

Yaklaşık bin 900 kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattı, İsrail açıklarından çıkartılacak doğal gazın 2025 yılından itibaren Avrupa’ya ulaştırılmasını hedefliyor. Yunan basınında projeden övgüyle söz edildi. Atina’da yayımlanan Editörler Gazetesi bunun “dünyada denizaltındaki en uzun boru hattı” olacağını yazdı. Filelefteros gazetesi üç lider arasında imzalanan anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi.

‘En az 10 milyar Euro’

Atina merkezli düşünce kuruluşu Yunan Enerji Forumu’ndan Aleks Lagakos, projenin “önemli jeopolitik boyutu” olduğuna dikkat çekmekle birlikte EastMed’in hayata geçirilmesine ilişkin kuşkularını da dile getirdi.

Lagakos, öncelikle projenin en az 10 milyar euroya mal olmasının beklendiğini hatırlatarak, maliyetin çok yüksek olduğuna vurgu yaptı. Lagakos, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyet ve İsrail’in projeyi onaylamasının EastMed’i hayata geçirecek sermayeye sahip oldukları anlamına gelmediğini belirtti.

AB fosil yakıtları terk ediyor

Avrupa’nın fosil yakıtların kullanımından vazgeçerek doğa dostu enerji kaynaklarına yatırım yaptığını hatırlatan Yunan uzman, bu nedenle de projeye Avrupa Birliği’nin mali destek vermesinin beklenmediğini ifade etti. Lagakos, sonuçta projenin sadece “özel sermayenin desteği ile hayata geçirilebileceğini ve bunun da zor olduğunu” belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 04:13