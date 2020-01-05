Beklentileri dinledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret ederek yurttaşlarla da bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, yurttaşlar gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, gerekse Kıbrıs sorunu yanında güncel sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na görüş ve beklentilerini ilettiler.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların çeşitli konulardaki sorularına yanıt vererek değerlendirmelerde bulundu.

Charalambous’un retrospektif sergisini gezdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın tanınmış ressamlarından Andreas Charalambous’un Girne’de Art Rooms Galeri’de açılan retrospektif sergisini gezdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıslı Rum ressam Andreas Charalambous, 1999-2019 yılları arasındaki çalışmalarını kapsayan resrospektif sergisinde yer alan eserleri hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi vererek, bir eserini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatçının yüzden fazla eserinin sergilendiği Art Rooms Galeri’ye gelişinde Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sergiyi izlerken Kıbrıslı Türk sanatçı ve çizerlerden, Hikmet Uluçam, Yaşar Ersoy, Emin Çizenel, Musa Kayra, Güner Pir, Anber Onar, Ayşenur Ceren Asmaz, Oya Silbery, Ömer Paker de eşlik etti.

İklim değişikliğine dikkat çekti

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avustralya'da yaşanmakta olan ekolojik dengeyi altüst eden yangın felaketi ile ilgili mesajında iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı şu açıklamada bulundu:

"Avustralya’da iki aydır bir türlü önü alınamayan büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. 5 milyon hektardan fazla orman alanını ve binlerce evi etkileyen bu felakette insanların yanı sıra milyonlarca diğer canlı da ölüyor.

Avustralya’ya geçmiş olsun derken, bir süredir Temiz Düşün - Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullarımızda sürdürdüğümüz iklim değişikliğine ilişkin eğitim çalışmalarının ne kadar acil ve önemli olduğu da bu olayla bir kez daha anlaşılmış olmaktadır."