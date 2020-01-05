Süleymani uğurlandı

ABD operasyonuyla öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani için Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan törenin ardından Kerbela şehrinde de tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende 'Ben Süleymani'yim' sloganları atıldı.

Medyaya yansıyan bilgilere göre Süleymani’yi uğurlamak için törene katılan binlerce kişi, İran bayrakları taşıyarak, ‘Ben Süleymani’yim’ sloganları attı.

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün ABD güçleri tarafından gece yarısı düzenlenen bir operasyonla Bağdat Havalimanı çıkışında öldürülmüştü.