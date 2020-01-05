İşin zor tarafı

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında 2 Ocak’ta imzalanan EastMed doğal gaz boru hattı projesine ilişkin açıklamasında “Kilit mesele doğal gaza alıcı bulmaktır” dedi.

Politis gazetesi proje tamamlanana kadar planlanan 5 safhayı özetle şöyle aktardı:

1-EastMed’e müdahil olan 4 ülkeden, anlaşmaya imza atan 3’ü projeyi uygulamak için hazır ancak 4’üncü bağlantı halkası olan İtalya ise çabayı desteklediğini beyan etti. İtalya olmadan bu projenin çok zor olacağı biliniyor. İtalya siyasi açıdan projeye taraftır ve olumlu bir mesaj verdi. İtalya’nın sorunu sorunlar yerel düzeyde ve boru hattının geçeceği kara safhasıyla ilgilidir. Hattın geçişinden etkilenecek yerleşimler tarafından tepki gösteriyor.

2-Teknik incelemeler aşaması. Projenin inşa edilip edilemeyeceğini v.b. gösterecek aşama da budur ve 2021 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

3-İki yıl içerisinde, yani 2021’de ruhsatlandırmalara başlanacak.

4-Nihai yatırım kararı 2021 sonunda alınacak.

5- Boru hattı projesinin geçirmesi gereken en kritik aşama. Edinilen bilgilere göre EastMed çerçevesinde Avrupa piyasasında alıcı bulma prosedürü halen başlamış durumda. Projenin 4 yılda tamamlanacağı hesaplanıyor. Bugünkü planlara göre EastMed boru hattının 2024’ün 12’nci ayında işleyemeye başlayacağı hesaplanıyor.

Bakanın açıklaması

Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis RİK’e yaptığı açıklamada, EastMed boru hattının hayata geçirilmesine dair nihai karar alınana kadar, yüzde 40’ını (35 milyon Euro) AB’nin geriye kalanını da şirketleri finanse ettiği geniş çaplı bir prosedürel çalışma yapıldığını söyledi. Anlaşmaya imza atılmasının, siyasi öneminin ötesinde bu projeye yapılacak yatırımların tabi olacağı çerçevenin de kurumsallaştırıldığını kaydeden Lakkotripis “En önemlisi de projenin sürdürülebilir olabilmesi için doğal gaza alıcı bunmasıdır” ifadesini kullandı.

Projenin teknik-ekonomik incelemesinin yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanacağını da kaydeden Lakkotripis, Rum Yönetiminin, EastMed’in inşa edilme olasılıklarını artırmak için, tek yanlı ilan ettiği MEB’de faaliyet gösteren şirketlerden birleşmelerini istediğini de açıkladı.

Yorgos Lakkotripis Rum Yönetimi’nin çok yakında yeni tur araştırma sondajları başlatacağını, 2020 içerisinde ‘Glafkos’ yatağı için teyit sondajı yapılmasının beklendiğini söyledi ve Rum “MEB”inde faaliyet göstermeye talip başka şirketler de olduğu bilgisini doğruladı.