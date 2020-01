Sokaklar göle dönüyor

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’daki Organize Sanayi Bölgesi her yağış sonrası aynı sorunları yaşıyor. Devletin hiçbir birimi ekonominin can damarı olan bu bölgeyle ilgilenip sorunların çözümüne yönelik bir çalışma yapmıyor. Alt yapı eksiklikleri nedeniyle her yağmur sonrasında yollarda biriken sular sanayiciler için büyük tehlike oluşturuyor. Yol içerisindeki derin çukurlar suların altında kalınca birçok araç zarar görüyor. Sanayi bölgesinin içler acısı hali ne Lefkoşa Türk Belediyesi ne de Sanayi Dairesi tarafından dikkate alınmıyor. Bakımsızlıktan yolları dökülen, her yağış sonrası su birikintileri oluşan ve hatta çöp dağları oluşan sanayi bölgesine devletin ne zaman el uzatacağı merak konusu oldu. Diyalog’a konuşan bölge esnafı, “Biz her kış dönemi aynı sorunları yaşamaktan ve şikayetlerimizi dile getirmekten usandık ama yetkililer en ufak bir adım atmadı” diyor.