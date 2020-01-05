Büyük korku yaşadı

Ömer KADİROĞLU

Demirhan yakınlarında dün öğle saatlerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden ER 101 plakalı salon araç bir anda alev aldı.

Elde edilen bilgilere göre, dün saat 14.30 sıralarında, Demirhan yakınlarında seyreden Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş aldı. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Motor kısmından yükselen alevlerden zarar görmeden aracından çıkmayı başaran Özezinç, uzun bir süre yaşadığı şokun etkisinden kurtulamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçtan geriye demir yığını kaldı. Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. Yaşananlarla ilgili Diyalog’a konuşan Özezinç, aracını makinistten yangının yaşanmasından 5 dakika önce aldığını ve Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada aracın alevler arasında kaldığını ifade etti.

Arabayı tamirciden yeni almıştı

Diyalog’a konuşan Araç sürücüsü Ayla Akkaya Özezinç şunları aktardı;

“Aracın motorunda bir arıza vardı makiniste verdim. Çok uzun bir süre makinistte kalan aracımı bugün tamiri bitince aldım ve Lefkoşa’ya doğru seyretmeye başladım. Yolda 5 dakika gidince duman çıkmaya başladı hemen yol kenarına çektim. Aracımı yolun kenarına çeker çekmez motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Komşum yanımdaydı ve yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ancak hızla yükselen alevler aracı tamamen sarınca söndürmek imkânsız hale geldi. Motorun içinde erime olduğu makinist tarafından bana söylendi ben de tamir etmesi için verdim. Masrafı 3 Bin 700 lira tuttu. Ödemesini yapıp aracı aldım ve yandı. Yanan araçtan can havli ile çıkınca 970 lira paramı da içinde unuttum o da yandı. Makinisti aradım olay yerine geldi karşılarım diyerek çekip gitti…”

Tamirci parayı ödeyeceğini söylemiş

Sürücü Ayla Akkaya Özezinç’in tanıdığı olan Mahmut Parlak ise şunları aktardı, “Makinistle ben de görüştüm. Aracın piyasa değeri neyse kendisi alıp vereceğini ifade etti. Pazartesi galeriden alarak vereceğini söyledi. Eğer karşılamazsa şikâyetçi olacağız. Ya kapılar kilitlenip açılmasa ve daha büyük bir durum yaşansa hesabını kim verecekti. Her önüne gelen bilen bilmeyen herkes bu işi yapıyor. Her iş yerinin devlet tarafından sıkı denetimlere tabi tutulması gerekiyor…”