3 yıl gizlendi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik kontrollerinde bir gram uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı Wisdom Ojonugwa Onoja’nın 2019 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

Soruşturma amaçlı 3 gündür hücrede tutulan zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, 8 gün ek tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Temmuz 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında, zanlının kullanımındaki NA 367 plakalı salon aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının giymekte olduğu eşofmanın cebinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ikametgâhında yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis memuru, Muhaceret Şubesi’nden yapılan soruşturmada, zanlının 1 Ekim 2019 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının 8 Temmuz’dan beri tutuklu olduğunu, uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiği ile ilgili herhangi bir tespit yapılamadığını ve bu bağlamda soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının kullanımında tespit edilen cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü açıklayarak, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

