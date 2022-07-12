Duyarsızlık örneği

Tatillerde özellikle ailelerin uğrak yerlerinden biri olan Boğaz Piknik Alanı bu bayram da rağbet gördü ancak çevre kirliliği oraya gidenlerin hevesini kırdı. Ağaç diplerinde, yeşil alanlarda, piknik masalarının etrafında biriken çöpler aileleriyle güzel bir gün geçirmek için Boğaz’a gidenleri üzdü. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “çevremize karşı duyarlı olalım” çağrısında bulunurken, bölgede daha fazla denetim yapılması gerektiğini belirtti.



Ne dediler?



Mehmet Arslan

“Boğaz Piknik Alanı’na doğayla iç içe temiz hava alalım diye geldik fakat hiç umduğum gibi olmadı. Çevre kirliliğinden dolayı temiz bir oturma yeri bulamadık. İnsanlar doğamızı o kadar kirletmiş ki çevre adım atacak yer yok. Ailemle birlikte etraftaki çöpleri toplayarak piknik yapabileceğimiz bir yer oluşturduk. İnsanların duyarlı olması gerekiyor, çevremizi kirletmeyelim. Herkesin çöplerini de toplaması gerekir, bu durumda daha güzel vakit geçirmiş oluruz.”



Güler Koyuncu

“Hemen hemen 30 yıldır Kıbrıs’ta yaşıyorum. Boğaz Piknik Alanı’na sık sık geliyorum fakat her gelişimde daha kötü bir manzarayla karşılaşıyorum. İnsanlar çok duyarsız davranıyorlar. Memleketimizin kıymetini bilmiyoruz. Yeşillik alanların sayısı sınırlı olmasına rağmen elimizde bulunan güzelliği de mahvediyoruz. Herkes binalarda yaşıyor, yeşil alan bulmak çok zor, nefes alacak yerimiz bir buralar var fakat çevre kirliliğinden dolayı tat vermiyor. İnsanlar bilinçli ve duyarlı olursa yetkililer de ilgili olursa çok güzel olur.”



Hıdır Keklik

“Bayram vesilesiyle Boğaz Piknik Alanı’na keyifli vakit geçirmeye geldik. Daha önceden de geliyorduk fakat hiçbir zaman bu kadar kötü bir durumla karşılaşmadık. Burada ailemle ve arkadaşlarımla birlikte mangal yakarak eğlenmek istedik fakat çevre kirliliği keyfimize engel oldu. Boğaz Piknik Alanı’nda çöp olmayan bir yer bile yok, bu durumda yangına müsait bir ortam da oluşuyor. Çevremize karşı duyarlı olalım; herkes kendi çöpünü toplasın, belediyeler ve yetkililer biraz daha ilgili olsun… Daha güzel bir ortam yaratılırsa çok güzel olur.”



Kemal Kulu

“Boğaz Piknik Alanı çok güzel bir yer ama bu çevre kirliliği içerisinde olmak gerçekten utanç verici. Herkesin kendi çöpünü toplaması gerekiyor, çok da zor bir şey olmasa gerek. Piknik alanında çöp konteynırları da var ama insanlar oraya atmak yerine doğayı kirletiyor. Çevreyi kirleten kişilerden sonra gelen diğer kişiler, zor durumda kalıyor. Belediyelerin, görevlilerin temizlik ve denetim yapması gerekiyor.”