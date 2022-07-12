Tüfeğini alıp gitti

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da gece vakti eski eşinin yaşadığı evin kapısına dayanan Salih Kaya olay çıkardı.

Kayınpederinin hasta olduğunu, Covid-19 testi yaptırmadığını gerekçe gösteren zanlı, “Çocuklarımı geri verin, onları da hasta edeceksiniz" diyerek bağırıp çevreye rahatsızlık verdi. Şikayet üzerine olay yerinde tutuklanan zanlının aracında tüfek bulundu.

Ayrıca 146 promil alkollü olduğu belirlenen zanlı gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Aracında tüfek bulundu

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Temmuz 2022 tarihinde saat 21.30 sıralarında 146 promil alkol etkisi altında JV 556 plakalı araç ile kayınpederi A.D.’nin Demirhan’daki ikametgâhının önüne giderek olay çıkardığını söyledi. Polis, zanlının kayınpederinin hasta olmasına rağmen Covid-19 testi yaptırmadığı gerekçesiyle evin önünde bağırarak, "Çocuklarımı geri verin, onları da hasta edeceksiniz" diyerek çevreye rahatsızlık verdiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, akabinde zanlının kullanımında bulunan JV 556 plakalı araçta yapılan aramada arka koltukta boş vaziyette av tüfeği ve aracın orta konsol kısmında 12 adet av tüfeği fişeği bulunarak araç ile birlikte emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlının olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu, tasarrufunda bulunan tüfeğin balistik incelemeye gönderileceğini açıkladı. Polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında, ‘kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, tasarruf, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı hareket’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

