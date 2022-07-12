 Aracına da el konuldu

Nakliye işleriyle uğraşan Ahmet Cevizli, bayramın birinci günü Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan geçtikten sonra Dikelya İngiliz Üsleri’nde görevli polisler tarafından tutuklandı.

Ara bölgedeki bir ağıla balya taşıyan Cevizli’ye bin Euro para cezası kesildi. Dikelya’da karakolda birkaç saat hücrede tutulan Cevizli cezayı ödedikten sonra serbest bırakıldı. Ancak Cevizli’ye ait balya yüklü araca polis tarafından el konuldu. Diyalog’a konuşan Cevizli, aracını geri almak için uğraştığını ancak devreye Dışişleri Bakanlığı’nın girmesine rağmen amacına ulaşamadığını söyledi.

Şimdi ne değişti

Son 8 yıldır Beryarmudu’ndan ara bölgeye geçiş yaptığını, şimdiye kadar sorun yaşamadığını ifade eden Cevizli, “İngiliz buradaki geçişlerin durmasını istiyor, bu nedenle zorluk çıkarıyor. Sadece ben değil ara bölgedeki çiftliklerde çalışan Türkiyeli işçilerin de geçişine izin vermediler” dedi.

Ahmet Cevizli şunları anlattı:

“Bayramın birinci günü saat 16.00 sıralarında Beyarmudu Sınır Kapısı’dan geçiş yaptım. Kapıya geldim, Türk polisi gerekli işlemleri yaptı. Daha sonra aracımla ara bölgeye girdim. Girer girmez İngiliz gümrükçüleri ve polisi etrafımı sardı. Bir süre sonra da benden balya isteyen şahıs geldi. Balyaların kendisine ait olduğunu söyledi. Polis ve gümrükçüler bir süre kendi aralarında konuştu. Daha sonra bir polis yanıma gelerek, “Ellerini uzat, tutuklusun” dedi. Elime kelepçe taktılar.

Beni Dikelya’daki karakola götürdüler. Aracımı da balyalarla birlikte karakola çektiler. Karakolda bana, yaptığım şeyin yasal olmadığını, kaçakçılığa girdiğini söylediler. Ben de 8 yıldır aynı barikattan geçiş yaptığımı, mal taşıdığımı söyledim. İngiliz polisi de şimdiye kadar centilmenlik olsun diye izin verdiklerini ancak bundan böyle işlem yapacaklarını söyledi.

Bana bin Euro para cezası kestiler. Ödemezsem mahkemeye çıkacağımı söylediler. Cezayı balyayı sipariş eden şahıs ödedi. Gece yarısı beni serbest bıraktılar ancak aracımın karakolda kalacağını söylediler. Sadece ben değil ara bölgede çalışan Türkiyeli işçilerin de geçişine izin vermediler.

Bana göre bunlar hep siyasi oyunlardır. İngiliz Beyarmudu barikatının kapatılmasını istiyor. Beyarmudu Belediyesi Başkanına, Dışişleri Bakanlığına başvurdum. Onlar da devreye girdiler ancak aracımı geri alamadım. Bana Çarşamba gününden sonra alabileceğimi söylediler.”



