Kameraya aldırmadılar

Lefkoşa’da gece yarısı Ağaç Market’in kapısının kilidini kırıp içeri giren Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah 160 paket sigara, bilgisayar ve çekmecede duran 675 TL parayı çaldı.

Kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlıların evlerinde yapılan aramada olay günü giydikleri kıyafetler, sigara ve tütün ele geçirildi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, olayla ilgili detaylar aktarıldı.

Polis memuru, zanlıların saat 02.00 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ağaç Market isimli iş yerinin cam kapısının kilidini kırarak içeriye girdiklerini belirti.

Polis, zanlıların iş yerinden bir adet diz üstü bilgisayar, 27 adet elektronik, 160 paket de çeşitli markalarda sigara,9 paket pirinç, 8 paket yulaf ezmesi ve çekmecede bulunan 675 TL nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, olay yeri ve çevresinde başlatılan kapsamlı soruşturma sonucu zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis zanlılardan Martino Gbassana’nın ikametgâhında yapılan aramada 3 paket sigara, 50 gram tütün ve olay günü giymiş olduğu giysilerin bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, Macarthur Menter’in ikametgâhında ise olay günü giymekte olduğu kıyafetlerin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘dükkan açma, sirkat ve kasti hasar’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

