Rekor üstüne rekor kırdı

Bu yıl yaşanan sert artışlarla kripto paraların toplam piyasa değeri 2.5 trilyon doları aştı. Bitcoin 2021 genelinde yüzde 102 yükseldi. Yüzde 467 yükselen Ethereum ise dün ilk kez 4000 doları aşarak rekor kırdı. Yıl genelinde yüzde 1764 yükselen Binance Coin de bugün 690 dolarla yeni zirvesini gördü. 2021'in yıldızı ise son düşüşe rağmen yüzde 10.941 yükselen Dogecoin oldu…



12 yıl önce gizemli Satoshi Nakamato'nun Bitcoin'i yaratmasıyla ortaya çıkan kripto paralar 2021 yılında kalıcı oldukları konusunda artık tüm dünyayı ikna etti. Uzun süre kripto varlıklara mesafeli duran geleneksel finans devleri de özellikle 2020 ortasından itibaren artık bu piyasaya karşı daha fazla kayıtsız kalamayarak bu alanda yatırım yapmaya ve ürün geliştirmeye başladı.Sadece kurumsal değil her geçen gün bireysel yatırımcıların da ilgisinin artmasıyla 2021 başında 776 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 2.5 trilyon dolara ulaştı. Yani bu yıl kripto para piyasasında 1.7 trilyon dolarlık artış yaşandı.