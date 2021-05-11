Her şeyimiz  açık ve netti

Afet İLBAN

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.30’da toplanan Genel Kurul oturumu kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cenevre zirvesi öncesi Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmediğine” yönelik eleştirileri kabul etmediğini kaydederek, “İlgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Ne söylediysek onu yaptık” dedi.

Covid-19 nedeniyle o günlerde çok dikkatli davrandığını, bulaşın ya da temasın toplantıyı riske atacağını kaydeden Tatar, “Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu” şeklinde konuştu.

Cenevre zirvesi sonrasında Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendiren Tatar, Genel Kurul salonuna geçmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Şeref Salonundaki görüşmede basına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Meclis’i bilgilendirmediğine yönelik” eleştirileri de yanıtladı.

Cenevre öncesindeki dönemde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın temaslı olduğunu, bir takım tedirginlikler yaşandığını kaydeden Tatar, çok zor şartlarda gerçekleştirilecek Cenevre zirveni riske atmamak için o dönemde çok dikkatli davrandığını söyledi.

Meclis’ten davet gelmedi

Cumhuriyet Meclisi’nden de bu anlayışla davet gelmediğini ifade eden Ersin Tatar şöyle devam etti:

“Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum. Ben mümkün olduğunca parti başkanlarını, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde söylediklerimiz, açıklamalarımız, Türkiye ile istişarelerimiz… Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ne söylediysek onu yaptık. Evet, kolay bir süreç değil. Süreci, doğru olan yapıldı diye değerlendiriyorum.”

“Hep iki devletliliği esas aldım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Egemen eşit, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle uluslararası eşit statüsüyle ancak Kıbrıs’ta bir anlaşmanın olabileceğini hep vurguladım” dedi.

Cenevre’de bu siyaseti ve vizyonu aktardıklarını, kayda geçirdiklerini söyleyen Tatar, “BM, taraf ve garantör ülkeler bizlerin mesajını almıştır” şeklinde konuştu.

“CTP’nin katılmamasını yadırgadım”

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleriyle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.



Tatar, Meclis’i bilgilendirdiği toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) katılmamasını yadırgadığını belirtti.Tatar, milletvekilliği yapmış birisi olarak Meclis’i özlediğini belirterek, Cenevre ziyareti öncesinde Covid-19 koşulları nedeniyle Meclis’e gelmesinin mümkün olmadığını anlattı. Tatar, Cenevre öncesinde olağanüstü tedbirlerle kendilerini koruduklarını, olağanüstü bir durum halinde mahcubiyet olmaması için riske giremediklerini vurguladı.Ertelenen toplantının bugün gerçekleştiğini kaydeden Tatar, ‘Keşke önceden de gelebilseydiniz’ denildiğinde, bu şekilde cevap vermeye çalıştığını söyledi. Cenevre öncesinde Cumhurbaşkanlığı’nda parti başkanlarını, heyetlerini, sivil toplum örgütü başkanlarını bilgilendirdiğini, herkesle istişare içerisinde olmaya çalıştığını ifade eden Tatar, Bakanlar Kurulu’na da bilgi verdiğine dikkat çekti.Cumhurbaşkanı olmak için girdiği seçimlerde de, yine iki devlet dediğine vurgu yapan Tatar, “Egemen eşit, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle uluslararası eşit statüsüyle ancak Kıbrıs’ta bir anlaşmanın olabileceğini hep vurguladım” şeklinde konuştu. Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da misyon şefleri, büyükelçiler, AB yetkililerine hep aynı şeyleri söylediğini belirtti.Cenevre’ye bu savunduklarını söyleyerek zemin hazırladığını dile getiren Tatar, bu siyaseti oluştururken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) de tam desteğini aldığını söyledi. Çevrimiçi görüşmelerde BM Genel Sekreteri ve yardımcılarına, “Biz davet edilirsek bunları söylemeye geleceğiz” dediğini belirten Tatar, pandemi nedeniyle gecikmiş olmasına rağmen 27-29 Nisan Cenevre’de yapılan gayriresmi toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı olarak oraya giderek, bu siyaseti ve vizyonu aktardıklarını, kayda geçirdiklerini söyledi. “BM, taraf ve garantör ülkeler bizlerin mesajını almıştır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis’i bilgilendirirken de, gerekçeleriyle birlikte neden federal temelde bir anlaşma olamayacağını anlattığını dile getirdi.

“Söylediğim siyasetin özü”

6 maddelik öneri konusundaki soruyu yanıtlayan Tatar, 28 Nisan sabahı yapılan toplantıda 40 dakika süren konuşmasının, bir özetini çıkararak, dağıttıklarını belirtti. 2 sayfalık özetin ikinci sayfasında 6 madde olduğunu dile getiren Tatar, bu 6 maddenin, kendisinin 1 yıldır söylediği siyasetin özü olduğunu anlattı. Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet modeline işaret eden Tatar, bunun olabilmesi için de BM Genel Sekreteri’nin statüsünü kullanarak, BMGK’ye başvuruda bulunması ve bu şartlarda kapsamlı görüşmelerin başlayabileceğini kaydetti.

İki devletin işbirliğiyle, garantör ülkelerin desteği, gerektiğinde AB’nin de gözlemciliğinde bu şekilde bir statü değişikliğine gidilebileceğini dile getiren Tatar, bir anlaşma olması durumunda, en son maddede referanduma gidilebileceğinin belirtildiğini söyledi.

“Beceriksizlik yok, haksızlık var”

Aşı konusuna da değinen Tatar, Meclis’e de bilgi verdiğini, AB’yi sürekli takip ettiklerini, Kıbrıs’a verilen aşılardan Kıbrıs Türk tarafının payını almak için her gün Sağlık Bakanlığı ile birlikte bunun takibini yaptıklarını söyledi. Tatar şunları kaydetti:

“Ama maalesef, 400 binden fazla aşının verildiği Kıbrıs’ta Türk tarafına gelen aşı bugün verilen 6 binle birlikte 30 bindir. Bu da yüzde 6’yı bulmaz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkına haksızlıkların hala daha yapıldığını görüyoruz. Bunu da her vesile ile AB yetkilileri ile paylaşıyoruz. Birileri bu konuda yorum yaptı. ‘Beceriksizlik var bu işte’ dedi. Beceriksizlik yok, haksızlık var. O haksızlığı da AB’ye sormak lazım.”

CTP’nin kararına diğer siyasi partilerin katılmadığını ve toplantının gerçekleştiğini dile getiren Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin halkın görüşlerinin temsil edildiği bir kurum olduğunu ve Kıbrıs konusu ve diğer konuların Meclis’te konuşulmasının çok doğal olduğunu söyledi. Sennaroğlu, toplantının milletvekilleri için yararlı olduğunu inandığını belirtti.

Meclis Pazartesi toplanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi.

Meclis Genel Kurulu, gruplar arası varılan mutabakatla dünkü oturumunu tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 10:00