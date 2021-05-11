Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan tarihi itibariyle açlık sınırı 4 bin 44 TL olarak hesapladıklarını açıkladı.

Bnegihan yaptığı açıklamada, hesaplamanın, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak yapıldığını belirtti.

Sendikanın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 34,50 TL, aylık 1035 TL, yetişkin bir erkek için günlük 36,08 TL, aylık 1.082,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 38,46 TL, aylık 1.153,80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,74 TL, aylık 772,20 TL olarak belirlendi.

“Net asgari ücret açlık sınırının altında”



Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) dört bin 44 TL iken, aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 3 bin 828 TL olduğuna işaret eden Bengihan, net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu belirtti.

“Alım gücü erozyona uğradı”

Mal ve hizmet fiyatlarının artmasının yanında Türk Lirasının sürekli değer kaybetmesi ile halkın alım gücünin artan bir ivme ile erozyona uğradığını belirten Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimlerin yoksullaştırıldığını, asgari ücretli özel sektör çalışanlarının “açlığa mahkûm edildiğini” söyledi.

Hükümet, çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığı altına ezilmesini, günden güne fakirleşmesini önleyici tedbirleri hayata geçirmesi gerekirken tam aksine, “zaten gerçekçi olmayan” hayat pahalılığı ödeneğini dondurduğunu ve “zamlarla hayatı çekilmez hale getirdiğini” savundu.