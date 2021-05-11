Suna ERDEN

Girne-Boğaz bölgesinde yaşanan olayda komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan S.S.(E-60) hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada yeni bir iddia ortaya attı.

Zanlı, “Çocuk düşüyordu, tuttum” diyerek savunma yaparken, polisin görgü tanıklarından ifade aldığı; kız çocuğunun çığlık attığına ve S.S.’nin koşarak evden çıktığına dair bilgiler elde edildiği öğrenildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, ek süre talep edildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.



Soyel, olayın 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde meydana geldiğini belirtti.Polis memuru, zanlının 77 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada komşusunun açık olan kapısından evine girdiğini açıkladı.

Olayın kapatılmasını teklif etti

Polis, içeri giren zanlının 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, kalça ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine aynı gün gözaltına alındığını kaydeden polis, karakolda verdiği beyanda “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım” dediğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 5 kişiden ifade aldıklarını, birçok görgü tanığının bilgisine başvurduklarını söyledi.

Kız çocuğu ile zanlının doktor kontrolünden geçirileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Soyel, S.S.’nin 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının tutukluluk süresini 8 gün uzatırken, söz hakkı verilen S.S. “Cinsel istismar suçlamalarını kabul etmiyorum. Çocuk düşüyordu, tuttum” iddiasında bulundu.