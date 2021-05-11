Döve döve öldürdü

Suna ERDEN

Ciddi şekilde darp edildikten sonra ağır yaralı bir şekilde ormanlık alana atılan, bir süre sonra cesedi

Haspolat - Taşkent anayolu üzerinde bulunan toprak yol girişine atılan Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok cinayetiyle ilgili yargı süreci tamamlandı.

Ngok’u ciddi şekilde darp eden, kafa travması ve beyin kanaması geçirmesine neden olan Ezeh Christopher 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ngok’un ormanlık alana taşınmasına yardım eden Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo ise 3’er yıl hapis cezası aldı.

Kararda Ezeh Christopher’in, Walshak Augustine Ngok’u döve döve ağır şekilde yaraladığı daha sonra ormanlık alana atarak ölüme terk ettiği belirtildi.

Defalarca darp etti

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar hakkındaki kararı başkan Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, sanığın 19 Nisan 2019 tarihinde Ngok’u Girne’de gittikleri restoranda darp ettiğini, daha sonra oradan ayrıldıklarını söyledi. Gazi, ayrı araçlarla eve dönen sanık ile Ngok’un apartmanın önünde karşılaştıklarını, olayın tekrar başladığını ifade etti.



Başkan Gazi, sanığın karşılaştığı Ngok’u darp etmeye devam ettiğini dile getirdi.Gazi, sanığın evde de darp eylemine devam edip, kafa travması ile beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu söyledi.Sanığın Ngok’un boğazını da sıktığını ifade eden Gazi, Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo ile birlikte ağır yaralı bir vaziyette TMT Ormanı’na bırakarak, ölümüne neden olduğunun altını çizdi.Gazi, adam öldürme suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunun altını çizdi.İnsan öldürme suçlarının son yıllarda giderek arttığına dikkat çeken Gazi, yaşam hakkının en temel hak olduğunu ve diğer tüm haklardan yararlanması için bir gereklilik olduğunu belirtti.Başkan Gazi, sanığın Walshak Augustine Ngok’un yaşam hakkını elinden aldığını ifade etti.Gazi, bu yönde artan suçlara ciddi cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.Başkan Nüvit Gazi, sanık Ezeh Christopher’e 27 yıl, Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo’ya ise 3’er yıl hapis cezası verdilerini söyledi.