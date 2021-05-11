Ekipler zor anlar yaşadı

Ömer KADİROĞLU

Girne - Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde bir araç seyir halinde aniden yanmaya başladı, alevler kuru otların bulunduğu araziye de sıçradı. Arazide ve araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle anayolda bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı. Polis, araç yangınıyla ilgili soruşturma başlatırken, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangının meydana geldiği belirtildi.

Kuru otlar da tutuştu

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yangın, dün sabah Girne- Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde meydana geldi.



Abdallah Khaled Elshebli yönetimindeki FG 370 plakalı salon araç seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın yol kenarında bulunan kuru otlara da sıçradı.Her iki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor kısmı, ön ve iç kısmı yandı, ön camları ısıdan patladı.Boş arazide çıkan yangın sonucu ise 100 metrekarelik alan yandı.

Trafik sıkıştı

Yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı Boğaz Polis Karakolu ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Araç yangınının motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği belirtilirken, polisin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.