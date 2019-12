Sınırlı düşüş oldu

Asya hisse senetleri dünkü düşük hacimli işlemlerde rekor seviyelerden hafifçe geriledi. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 1.90'ın üzerinde tutundu.

Tokyo, Sydney ve Şanghay'da hisse senetleri sınırlı düşüş kaydederken Hong Kong ve Seul'de fazla değişmedi. S&P 500 Endeks vadelileri endeksin Cuma günü Eylül'den beri en güçlü haftalık yükselişini kaydederek rekor tazelemesinin ardından sabit kaldı. Bir yıldan uzun bir sürenin en dik halinde bulunan ABD getiri eğrisi resesyon endişelerinin azaldığını işaret ediyor. Petrol fiyatları New York'taki işlemlerde varili 60 doların üzerinde tutundu.

Majör varlık sınıfları merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının etkisiyle 2019'da toplu olarak on yılın en güçlü kazancına yöneldi.

Ticaret gerginliğinin de yıl sonuna doğru azalması yatırımcı endişelerinin azalmasında etkili oldu. İn hükümeti bazı ürünlerde tarifeleri azaltacağını söyledi. ABD ile Çin arasındaki ilk faz ticaret anlaşması Ocak'ta imzalanacak.

IG Markets Ltd. analisti Kyle Rodda, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta “Temel göstergelerin döndüğünü söyleyebiliriz, ancak fiyatlarda ya da verilerde doğrulama henüz görmedik. Risk yukarı yönlü, ama ben yine de bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Hisse senetleri

Topix Endeksi Tokyo'da yüzde 0.2 düşüşle kapattı.

Güney Kore'de Kospi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksleri fazla değişmedi.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.8 geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.5 düştü.

S&P 500 Endeks vadelileri fazla değişmedi. Dayanak endeks Cuma günü yüzde 0.5 yükseldi.