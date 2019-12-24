1 yılda 5 milyon TL para cezası kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği ve kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerini altı ilçede etkin bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Verilen bilgiye göre, 1 Ocak ile 10 Aralık tarihleri arasında Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde 1286 kişinin kayıt dışı olduğu tespit edilerek, daire tarafından toplam 4 Milyon 732 bin 400 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma Dairesi tarafından 1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri kapsamında ise, ülke genelinde 533 inşaat teftiş edildi.

1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne kayıt dışı işçilik ile ilgili yapılan 1314 şikayet, Daire tarafından işleme alınarak takip edildi.

Çalışma Dairesi istatistiklerine göre; yılın ilk yarısında, 1 Ocak 2019- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde kayıt dışı işçiliğe yönelik yapılan denetimlerde 766 kaçak işçi tespit edildi, 635 şikayet işleme alınarak teftiş edildi ve 240 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Yılın ikinci yarısında, 1 Haziran 2019- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında ise, daire tarafından kayıt dışı işçiliğe yönelik ülke genelin yapılan denetimlerde 520 kaçak işçi tespit edilirken, 670 şikayet takibe alınarak Çalışma Dairesi tarafından denetlendi. İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ise 293 inşaat teftiş edildi.

1 Haziran- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi tarafından kayıt dışı olarak tespit edilen 520 işçiye 1 Milyon 768 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.