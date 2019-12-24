‘İlişkilere zarar verir’

Amerikan medyasında yer alan iddiaya göre, Trump yönetimi, Senato'ya bir rapor göndererek Türkiye'ye karşı olası yaptırımlar konusunda uyarılarda bulundu. ABD’deki Daily Beast adlı internet sitesi, Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı bütçe yasasında yer alan Türkiye ile ilgili yaptırımları içeren bir haber yayımladı.

Habere göre, Trump yönetimi Amerikan Senatosuna gönderdiği bir raporla Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların sonuçlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Raporda uygulanacak yaptırımların Türkiye’yi Rusya’ya daha da yakınlaştıracağı belirtilerek olası yaptırımların ABD ile Türkiye arasındaki savunma anlaşmalarını zarara uğratacağı ifade edildi.

Halkbank konusuna da değinilen raporda, bankayla ilgili yaptırımların uygun olmayabileceği görüşü dile getirildi. Raporda ayrıca YPG’li teröristlere kolay vize verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 11:30