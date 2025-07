Binlerce numune analiz edildi

Tarım Dairesi, son beş yılda yapılan pestisit kalıntı analizlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, yerli ürünlerde kirlilik oranı yüzde 4,01 ile 5,27 arasında değişirken, ithal ürünlerde bu oran yüzde 4,04 ile 6,53'e kadar ulaştı. Her yıl 2 bin 500 ila 3 bin 750 arasında ürün numunesinin alındığı ve Devlet Laboratuvarı’nda pestisit kalıntı analizlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi.

Yerli ürünlerin tarlalardan ve bahçelerden örneklenerek analiz edildiği, sadece temiz çıkan ürünlerin tüketime sunulduğu kaydedildi. İthal ürünler ise ülkeye giriş noktalarında Tarım Teftiş Memurları tarafından denetleniyor. Limit üstü ilaç kalıntısı tespit edilen ithal ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.

Analiz sonuçlarına göre, yerli ürünlerde limit üstü kalıntı ya da tavsiye dışı ilaç kullanımı tespit edilmesi durumunda hasat öteleme ya da ürün imhası gibi önlemler alınıyor. İthal ürünlerde ise ürünlerin iadesi ya da imhası firmaların tercihine bırakılıyor.

Tarım Dairesi ayrıca, pestisit analizlerinde kullanılan etken madde sayısının 2020’de 317 iken, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla 617’ye çıkarıldığını ve bu artışla gıda güvenliği hassasiyetinin üst seviyeye taşındığını duyurdu.

Numune sonuçları her hafta isim bazında kamuoyuyla paylaşılırken, Tarım Dairesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yayımlanıyor. Ayrıca üreticilere ve tüketicilere yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin her bölgede sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, ülkeye ithal edilen tarımsal ilaçların Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu tarafından ruhsatlandırıldığı, kullanım ve satış izinlerinin denetim altında olduğu ifade edildi. Ruhsat kayıtlarının mukayyitlik tarafından tutulduğu ve ön izin sürecinin daire onayıyla yürütüldüğü aktarıldı.

Bitki koruma ürünleri ve teknik talimatlar ise sürekli güncellenerek Tarım Dairesi web sitesinde kamuoyunun erişimine sunuluyor.