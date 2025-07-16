‘Denetim yok’

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Birlik Başkanı Adil Onalt, üreticilerin yaşadığı sıkıntıların masaya yatırıldığını, özellikle süt sektöründe yaşanan ciddi sorunların gündeme taşındığını belirtti. Onalt, “Ürettikçe batıyoruz. İstediğimiz para değil, sistemin değişmesidir” ifadeleriyle, sektörün içinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekti.

Onalt, hayvan üreticilerinin ürettiği sütün pazarlanamaması nedeniyle büyük zararlar yaşandığını, bu durumun üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyledi. Et ve süt ürünlerinin tüketiciye ulaşana kadar kat kat zamlandığını belirten Onalt, “300 TL’ye mal olan et bin 200 TL’ye, 18 TL’lik süt 47 TL’ye satılıyor. Bu tablo gösteriyor ki, sorun üreticide değil; denetimsizlikte ve sistemsizliktedir” dedi.

Onalt “Ya bizi tüccarın elinden kurtaracaklar ve üretimi sürdüreceğiz ya da çiftlikleri kapatmak zorunda kalacağız” diyerek, içinde bulundukları ekonomik sıkıntının ciddiyetine dikkat çekti.

Sistem şart

Onalt, görüşmede üretimde kotaya dayalı yeni bir sistem önerisinde bulunduklarını ve bu sistemle üreticilerin ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini önceden bilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Tarım Bakanlığı’na sunulan bu öneriler doğrultusunda yeni süt fiyatlarının da belirlenmesini beklediklerini aktaran Onalt, bugünden itibaren yeni bir sistemle üretime başlamayı hedeflediklerini söyledi. Ancak Tarım Bakanlığı'nın bu alandaki teknik hazırlıkları henüz tamamlamadığını da sözlerine ekledi.

Eylem sinyali verdi

Gelecek hafta Başbakanlık’ta konuyla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağının kendilerine iletildiğini aktaran Onalt, alınacak kararların bu toplantının ardından netleşeceğini ifade etti. Sürecin geciktiğini belirten Onalt, hükümetten net bir plan çıkmaması durumunda hayvan üreticilerinin yeni bir eylem planını devreye sokacağını belirterek, “İyi niyetimizi gösterdik ama batıyoruz. Artık son noktadayız” dedi.



Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025, 10:03