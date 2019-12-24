Beklenen rapor açıklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2018 yılı Ocak ayında işlenen Kennedy Taombabwa Dede cinayetiyle ilgili adli tıp raporu açıklandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanıkların kanında alkol veya uyuşturucu olmadığı yer aldı.

Kennedy Taombabwa Dede’nin ise kanında uyuşturucu olduğu belirtildi.

Kennedy Taombabwa Dede cinayeti davasına dün devam edildi. Sanıklar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada dört tanık dinlenirken, polis memuru Löğmen Yücetürk, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu mahkemeye sundu.

Raporda, sanıkların kanında uyuşturucu ve alkole rastlanmadığı belirtildi. Dede’nin ise kanında uyuşturucu olduğu kaydedildi.

Sanıkların kanı temiz çıktı

İddia Makamı’nın ilk tanığı olan uzman psikolog, sanıkların cezai ehliyetlerinin tam olduğunu açıkladı.

Mahkemede daha sonra Meteoroloji ve Tapu Daireleri’nden 2 uzman tanık şahadet verdi.

Uzmanların ardından tanık kürsüsüne çıkan polis memuru Löğmen Yücetürk, sanıklar ve maktülden alınan kan ve idrar örneklerini, müfettiş Erkan Yahat’ın talimatı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu’na teslim ettiğini ve 13 Şubat 2019 tarihinde, sonuçları alarak yine müfettiş Erkan Yahat’a teslim ettiğini söyledi.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, mahkemeye sunulan raporda sanıkların kanında uyuşturucu ve alkole rastlanmadığını belirtti. İldeniz, ancak maktulün kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, davayı duruşmaya devam edilmek üzere bugüne tehir etti.