Kritik süreç olacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimin sıradan bir seçim olmadığını ifade etti ve “Çok kritiktir” dedi. Özersay, “Adaylık açıklamak için önce karar vermek gerekir” dedi. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir parti seçimi olmadığını da ifade etti. Özersay, “2020 partilerin değil halkın seçimi olacak. Böyle de olması gerekir zaten, tarafsız olmalıdır. Toplumun her kesimini kucaklaması gereken bir pozisyondur. Bu iş başkadır” dedi. Başbakan ve Başbakan Yardımcısının aday olması durumunda hükümetin düşeceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Özersay, uzun ömürlü, istikrar sağlayacak hükümetlere olan ihtiyaç olduğunu söyledi.

Amaçlarının hükümeti düşürmek olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı, hedeflerinin insanlara hizmet sağlamak ve devamlılık olduğunu belirtti.

2020 çok kritiktir

Özersay, dün katıldığı bir televizyon programında Rum basınından Kathimerini’ye yaptığı kapsamlı çözüm açıklamalarına ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Adaylık açıklamak için önce karar vermek gerekir” dedi. Karar verme aşamasında olduklarını aktaran Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimin sıradan bir seçim olmadığının altını çizdi.

Özersay seçimin farklı olduğu noktaları şu sözlerle anlattı: “2015’te temel tartışma başka bir model değildi. Kimse ‘daha farklı şeyler görüşmemiz lazım’ demiyordu. Güvenlik ve doğal zenginlik anlamında Doğu Akdeniz’de çok önemli şeyler oluyor. Kıbrıs sorunu çözülsün veya çözülmesin bu konularla artık etkin bir politikaya ihtiyacımız var. Bu konular bağlamında Kıbrıs Türkü’nün bölgesel aktör olmasını sağlayacak bir vizyona ve bunu hayata geçirecek olan bir devlet başkanına ihtiyaç vardır.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da konunun ciddi tartışılmaya başlandığı, Kıbrıs Rum liderinin bile ‘Acaba başka türlü bir çözüm olabilir mi?’ demeye başladığı bir paradigma değişikliğinin eşiğindeyiz. Bu açıdan da 2020 önemlidir. Diğer yandan toplumsal barışı ve birliği sağlayacak bir devlet başkanlığına da ihtiyacımız var. Çünkü son bir-iki senedir ciddi ayrışmalar yaşıyoruz. Toplumun farklı kesimleri birbirine tolerans göstermez oldu. Bu unsurları değerlendirdiğimizde 2020 çok kritiktir.”

Partilerin değil halkın seçimi

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir parti seçimi olmadığını ifade etti.Özersay, “Bir siyasi partinin kimin Cumhurbaşkanı olmasını istediğinden ziyade halkın kimin Cumhurbaşkanı olmasını istediğidir önemli olan. 2020 partilerin değil halkın seçimi olacak. Böyle de olması gerekir zaten, tarafsız olmalıdır. Toplumun her kesimini kucaklaması gereken bir pozisyondur. Bu iş başkadır.” dedi.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısının aday olması durumunda hükümetin düşeceği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Özersay, uzun ömürlü, istikrar sağlayacak hükümetlere olan ihtiyacı hatırlattı. Amaçlarının hükümeti düşürmek olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı hedeflerinin insanlara hizmet sağlamak ve devamlılık olduğunu belirtti.

Kudret Özersay’a yöneltilen bir diğer konu ise İmar Planı’na ilişkindi. Planlamanın elzem olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı, itiraz edenlerin bir kısmının “Çok fazla imara açtınız” diyerek, bir kısmının da “İmara çok fazla kapattınız” diyerek karşı çıktığını anlattı.

Şartlar mevcut değil

Federasyon konusuna da değinen Özersay, şöyle konuştu: “Biz, federasyon kötü bir şeydir, olmaması gerekir demiyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Öte yandan hepimiz görüyoruz ki dünyanın başka ülkelerinde uygulanan federasyon modelinin koşulları, şartları Kıbrıs’ta mevcut değil. İki taraf arasında güven yok, federasyon tecrübesi yok. Kıbrıs Rum tarafı yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır değil. Bu koşullar olmadığı için o anlamda federasyon modeli gerçekçi görünmüyor.”

Kuzey Kıbrıs’ın önemi artıyor

Kendi deniz yetki alanlarını düzenleme konusunda Türkiye’nin geç kaldığını belirten Kudret Özersay, şöyle devam etti:“Yunanistan’ın öyle bir yaklaşımı var ki, eğer bunu kabul ederseniz Türkiye’den denize girmek için pasaporta ihtiyacınız olur. O kadar sınırlandırıcı olur. Lozan’la birlikte özellikle Ege’deki adalarda ciddi anlamda Yunanistan bu adaları aldığı için sıkışmış ve nefes alamamış konumdadır. Oysa Doğu Akdeniz’de durum daha farklıdır. Bu anlamda Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’ın önemi daha da artıyor.”

Başbakan Yardımcısı Özersay, Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına açılması konusunu da değerlendirdi. “Zaten bir İHA operasyonu vardı, olmayan bir şeyi yaratmış değiliz” diyen Özersay, Geçitkale’nin kullanım iznini vermeden önce de Türkiye’den kalkan insansız hava araçlarının zaten bu görevi yerine getirdiklerini söyledi.