Dolunay 24 ay yatacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da pazarlamacı olarak çalıştığı işyerinden 24 bin 869 TL çalan Dolunay Hoplar hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 2 yıl hapis cezası aldı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın Lefkoşa’da çalıştığı Her Ticaret LTD. isimli işyerinden 6 aylık sürede 24 bin 869 TL ve 500 TL değerinde cep telefonu çaldığı belirtildi. Sanığın söz konusu suçu işledikten sonra ülkeden ayrıldığı kaydedildi. Aranan şahıs ilan edilen 20 Temmuz 2019 tarihinde ülkeye giriş yaparken Ercan Havaalanı’nda tutuklandığı belirtildi.

Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın işveren ile işçi arasındaki güveni sarsan bir suç işlediğini, bunun da ticari hayatı olumsuz etkileyen etkenlerden biri olduğunu kaydeden Gazi, bu tüs suçlara müsamaha gösteremeyeceklerini ifade etti. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.