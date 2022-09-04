Tahmini bedel 2 buçuk milyon

Mersinlik'te Haziran ayında çıkan ve beş gün süren yangın 20 bin dönümlük ormanlık alanı yok ederken, zarar gören alanların temizlenmesi için ihaleye çıkarıldı. İhalede tahmini rakam 2 milyon 586 bin 206 TL artı KDV olarak belirlendi.

Merkezi İhale Komisyonu'nun ilanına göre, Mersinlik yanık sahadaki ağaçların kesilip temizlenmesi için 16 Eylül Cuma günü saat 10.00'a kadar teklif kabul edilecek.

İhale için toplam tahmini değerin 2 milyon 586 bin 206 TL artı KDV olduğu belirtildi.

Teklifle ilgili bilgi ve şartname, Gelir ve Vergi Dairesi'ne yatırılacak 500 TL artı KDV makbuz karşılığı Orman Dairesi'nden temin edilebiliyor.

Günlerce sürmüştü

Mersinlik-Tatlısu bölgesinde günlerce süren yangın gece yarısı başlayan sağanak yağmurla sönmüştü.

Sağanak yağış, günlerdir bölgede yangınla mücadele eden bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı.

Yangın Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy bölgesinde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın 5 gün süreyle tam olarak kontrol altına alınamamıştı.