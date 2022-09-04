İhale süreci tamamlandı

Girne’ye bağlı Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen “6.Deniz Festivali” önceki akşam Kortej yürüyüşüyle başladı.

6.Deniz Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Bakan Taçoy, hükümetin turizmin yoğun olarak yaşandığı Alsancak bölgesine imkanlar ölçüsünde katkı yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Taçoy, Alsancak- Lapta Çevre Yolu ihalesinin tamamlanmış olduğu bilgisini de paylaştı.

Ataser çevre yoluna dikkat çekti

Alsancak Belediyesi halk dansları topluluğu gösterisinin ardından söz alan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak Bölgesi’nin turizmin en gözde bölgelerinden biri olduğunu belirterek amaçlarının Turizmi çeşitlendirmek ve halkın turizminden aldığı katkıyı arttırmak olduğunu söyledi.

Bölgedeki en önemli sıkıntının tamamlanamayan çevre yolu olduğuna işaret eden Ataser, yolun tamamlanmasıyla büyük bir sorunun ortadan kalkacağını vurguladı.

Bakan Taçoy harekete geçildiğini söyledi

Daha sonra söz alan Bakan Taçoy, hükümetin turizmin yoğun olarak yaşandığı Alsancak bölgesine imkanlar ölçüsünde katkı yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Taçoy, Alsancak- Lapta Çevre Yolu ihalesinin tamamlanmış olduğu bilgisini de paylaştı.

Konuşmaların ardından ülkenin sevilen gruplarından SOS konser verdi.

Defile, gösteri ve konserlerin yer alacağı Alsancak Deniz Festivali bugün gerçekleşecek Volkan Konak konseri ile sona erecek.

