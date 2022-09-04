Parasını da kaptırdı

Sahte Türkiye Cumhuriyeti vizesiyle Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalışan Gineli Jean Smith Kolie kıskıvrak yakalandı.

Ercan’da gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının sahte vizeyi bin 500 dolar karşılığında Gine’de yaşayan bir şahıstan temin ettiği açıklandı.

Polis, zanlının 03 Eylül 2022 tarihinde, daha önceden temin etmiş olduğu üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ve pasaportuna eklediği sahte Türkiye Cumhuriyeti vizesini Ercan Havaalanındaki yer hizmetleri görevlisine ibraz edip sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, yer hizmetleri görevlileri tarafından yapılan incelemede vizenin sahte olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Zanlının suçüstü yakalandığını belirten polis, ifadesinde Gine’de kalan ismini bilmediği bir kişiye bin 500 dolar ödeyip sahte vizeyi aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığına, zanlının KKTC'deki statüsünün de araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.