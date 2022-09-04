Putin katılmadı

Eski Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov için Moskova’da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Geçtiğimiz Salı günü 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov, Kremlin yakınlarında Sovyet döneminden bu yana devlet cenaze törenlerine ev sahipliği yapan 18. yüzyıldan kalma gösterişli bir konak olan Birlik Evi'nin Sütun Salonu'nda düzenlenen veda töreninin ardından Moskova'nın Novodeviçi mezarlığında eşi Raisa'nın kabrinin yanına defnedildi.

Defin öncesinde düzenlenen törende, Gorbaçov’un kızı Irina ve iki torunu, ziyaretçilerin taziye mesajlarını almak üzere açık tabutun yanında yer aldı.

Yönetim, Soğuk Savaş’ın sona erdirilmesinde büyük rol oynayan Gorbaçov için resmi bir cenaze töreni düzenlemedi. Kremlin'in bu tavrı, Demir Perde'yi yıktığı için dünya çapında saygı gören ancak Sovyetler'in çöküşü ile milyonları yoksulluğa sürüklediği için ülkede pek çok kişi tarafından tepkiyle anılan Gorbaçov'un mirası konusundaki tedirginliğini yansıttı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Gorbaçov’un defnedilmesinin öncesinde yapılan törende “programının yoğunluğu” gerekçesiyle yer almadı.

Putin, Gorbaçov’un vefat ettiği hastaneye Perşembe günü giderek eski Rus liderin tabutuna çiçek bırakmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerin, Putin’in bugün Moskova’daki cenaze törenine katılmamasının nedeniyle ilgili sorulara verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanı’nın Başkan'ın bir dizi çalışma toplantısı yapacağını, uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ve önümüzdeki hafta Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde katılması planlanan bir iş forumuna hazırlanması gerektiğini söyledi.