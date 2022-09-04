Paketi 3 bin lira

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün Lefkoşa’da yaptığı ve ‘Tufan’ adı verilen operasyonda torbacılık yapan Nijeryalı Princewill Ogochukwu Ohanusi suçüstü yakalandı.

Üzerinde bir gram uyuşturucu madde tespit edilen zanlının evinde ise satışa hazır paketlenmiş 65 gram hintkeneviri bulundu.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde uyuşturucu paketlerini 3 bin liraya sattığını itiraf ettiği açıklandı. Polis, hem zanlıya uyuşturucu temin eden hem de ondan uyuşturucu satın alan şahısların arandığını söyledi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 2 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında Üsküdar Sokak’ta yürüdüğü esnada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen zanlının üzerinde yapılan kontrolde bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada satışa hazır 11 paket halinde 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturtucu madde bulunduğu belirtti. Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğinde uyuşturucu maddeyi 26 Ağustos 2022 tarihinde 70 gram olarak satın aldığını ve paketlediğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının her biri paketi 3 bin liraya sattığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ona uyuşturucu temin eden şahsın arandığını belirtti. Polis memuru, zanlının uyuşturucu sattığı kişilerin de arandığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.