Dikkat et ‘Sağlıkla Kal’

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle hafta boyunca düzenleyeceği etkinliklere Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü ile başladı.

Dereboyu Avenue önünden başlayan yürüyüş, Kuğulu Park’ta sona erdi. Yürüyüşe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, bakanlık yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

“Yediğine İçtiğine Dikkat Et, Güvenilir Gıda Tüket”, “Atılan Her Adım Sağlığa Giden Yoldur”, “Bedenimizi Hasta Eden Ruhumuzun Baskısıdır” yazılı dövizlerin taşındığı yürüyüşün ardından Kuğulu Park’ta stantlar kurularak, halkı bilgilendirici broşür dağıtıldı. Ayrıca çocuklar için el boyama etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, “Sağlıklı olun, sağlıklı yaşayın” sloganlarına dikkat çekerek, sağlığın her şeyden önce geldiğinin altını çizdi.

Töre, “Sağlığımız bozulmadan tedbir alalım” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, yürüyüşe katılanlara duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, konuşmasına başladı. Koruyucu hekimliği ve halk sağlığını önemsediklerini vurgulayan Altuğra, “Erken teşhis hayat kurtarır ifadesinden anlaşıldığı gibi kişinin bünyesinde var olan hastalığın belirtileri ortaya çıkmadan önce kişi hasta olduğunun farkında dahi olmayabiliyor” diye konuştu.