Talepler dikkate alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kredi Garanti Fonu, Eylül ayında açıkladığı ‘Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredisi Portföyü limitini 150 milyon TL artırarak 350 milyon TL’ye çıkardı.

Konuyla ilgili Kredi Garanti Fonundan yapılan yazılı açıklamada, pandeminin ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını asgari düzeyde tutabilmek, ekonomik aktiviteyi ve istihdamı desteklemek amacıyla, Eylül ayı içinde her biri 200 milyon TL tutarında olmak üzere, ‘Otel İşletmeleri Kredisi’, ‘İşletmelere Destek Kredisi II’nci Paketi’ ve ‘Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisi’ portföyü adı altında, toplam 600 milyon TL tutarında, üç yeni kredi paketi hazırlanarak uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Gelinen aşamada, ‘Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisi’ portföy limitinin tümünün kullandırıldığı kaydedilen açıklamada, artırımın bankalarda bekleyen talepler göz önüne alınarak yapıldığı dile getirildi.