Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC’de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar’ı tebrik etti. Anastasiadis, Tatar'ı telefonda arayarak hem tebrik etti; hem de davet yaptı.

Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Tatar’a ilk tanışma ve temas amacıyla en erken zamanda buluşma önerisinde bulundu ve teklifi karşı tarafça kabul edildi. Kousios devamla, Anastadiadis’in BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile temasa geçerek iki liderin görüşme iradesini iletti. Spehar Lefkoşa’da BM evinde bu yöndeki gerekli düzenlemeleri yapmayı üstelendi. Anastasiadis, Mustafa Akıncı ile temasa geçerek kendisine şimdiye kadar yapılan iş birliğinden dolayı teşekkür etti ve iletişim içinde kalmayı önerdi. Ayrıca, Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsüne göre, Anastasiadis, Akıncı’dan Kıbrıs sorunun çözümü çabalarına yardımcı olmasını istedi. Akıncı, Kıbrıs’ta barış ve istikrarın hüküm sürmesi hedefiyle her zaman iki liderin çabalarının yanında bulunacağı güvencesi verdi.

Öte yandan Anastasiadis, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Tatar’ı kutladı. Anastasiadis “Kıbrıslı Türklerin yeni lideri olarak Sn. Ersin Tatar’ı seçmiş olmalarına saygı duyuyor ve bir tanışma görüşmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Sn. Tatar’ın da aynı isteği göstermesini umut etmek istiyorum.”

Anastasiadis, mesajını kendi sosyal medya hesabından Türkçe olarak da yayınladı.



Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 04:31