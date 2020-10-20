Karantina 3 günlük gelenlere kaldırıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; Türkiye ve İngiltere’nin de arasında bulunduğu ‘B’ Grubu ülkelerden gelen için en fazla 3 gün kalma şartıyla, karantina uygulaması kaldırıldı. Söz konusu kişiler test sonuçları çıkıncaya kadar otel ve merkezi izolasyonda bekleyecek.

Bakan Pilli, düğün, nişan, mevlit ve cenaze törenlerine katılımın, pandemi kuralları çerçevesinde serbest olacağını da açıkladı. Sinema, tiyatro, panayır, doğum günü, festival etkinlikleriyle ilgili açılma kararı ise 1 Kasım’a ertelendi.

Bu arada KKTC’de evi olan ve daimi ikametgah için geri dönmek isteyen KKTC vatandaşları, otel veya yurt yerine ev karantinası için adım atılmasını bekliyor.

Güneyden gelişler de şartlı

Sağlık Bakanlığı adına Bakan Ali Pilli tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“20 Ekim 2020 tarihinden itibaren (20 Ekim 2020 dahil) B grubu ülkelerinden ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün kalacak kişiler, ülkeye girişte negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve girişte alınacak 2. PCR test sonuçları çıkıncaya kadar otel ve merkezi izolasyonda beklemek şartı ile karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak otel rezervasyonu olan kişilerin test sonuçları çıkıncaya kadar tüm sorumluluğun otellerde olması kaydı ile otellerin anlaşmalı olduğu ve bu süreçte görev yapan taksi, minibüs ve otobüsler ile rezervasyon yaptırdıkları otel tarafından otele transferleri sağlanacaktır. Otel rezervasyonları olmayan diğer kişiler

PCR test sonuçları çıkıncaya kadar Bakanlığın belirlediği merkezi izolasyon yerlerinde bekleyeceklerdir. Sonuçları negatif çıkan kişilerin KKTC’de en fazla 3 gün kalmaları kaydı ile karantina uygulamalarından muaf tutulacaktır.

20 Ekim 2020 tarihinden itibaren (20 Ekim 2020 dahil) çalışma, eğitim ve sağlık nedeni ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçen kişilere ‘gelişigüzel’ (random) test yapılmaya devam edilecektir. Diğer sebeplerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden ülkemize geçiş yapacak kişilerin son 3 gün içinde yapılmış ve negatif PCR test sonuçlarını sınır kapılarında ibraz etmeleri kaydı ile geçiş yapabileceklerdir. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden ülkemize geçen (çalışma, eğitim ve sağlık nedeni ile geçen kişiler hariç) ve 3 günden fazla KKTC’de ikamet edecek olan kişiler 7 gün süre ile merkez karantinada kalacaklardır. Bu sebeple ülkemize giriş yapacak ve 3 günden kısa süre ikamet edecek kişiler sınır kapılarında, hazırlanan taahhüt formunu dolduracaklardır. Formu dolduran kişiler taahhütlerine uymaması halinde haklarında cezai işlem başlatılacaktır.

Düğün, nişan, mevlit, cenaze törenleri serbest

Mevlit ve cenaze törenlerinin pandemi kuralları çerçevesinde 19 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.

Düğün ve nişan törenleri daha önce Komite tarafından alınan ve 28 Ağustos 2020 tarih Sayı:163 Resmî Gazete’de yayınlanan Düğünlerde uyulması gereken kurallar çerçevesinde 19 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.

Takım sporlarında olası Covid-19 vaka çıkması durumunda alınacak önlemlere dair kurallar karara bağlanmış olup Spor Dairesi Müdürlüğü’ne uygulama hususunda ayrıntılı bildirim yapılacaktır.

Sinema, tiyatro, panayır, doğum günü, festival etkinliklerin açılma kararının 01 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 04:47