Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 70, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 558 test yapıldı. Kuzeyde 9, güneyde 43 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 2 bin 70 PCR testi yapıldığını, 6’sı yerel 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 6 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Pilli, birçok kurumda pandemi kurallarına uyulmadığını gözlemlediklerini, ülke genelinde tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşlarda kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan iş yerleri ve kurumlarda denetimleri sıklaştıracağını belirten Bakan Pilli, kurallara uymayanlara yasal işlem başlatılacağını söyledi.

KKTC’de Covid-19 genel durumu

Dün Yapılan Test Sayısı: 2070

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar: 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar:0

Yerel vakalar: 6

Dün taburcu edilen vaka sayısı: 2

Dün kaybedilen vaka sayısı: 0

Yapılan toplam test sayısı: 201.546

Toplam vaka sayısı: 861

Toplam taburcu edilen vaka sayısı: 785

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 71

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 21

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı:50

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 0

Rum Başkanlık Sarayı alarmda

Güney Kıbrıs’ta dün 43 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, güneyde 2 bin 558 test yapıldı ve 43 pozitif saptandı.

Güneydeki vaka sayısı 2 bin 687’ye yükseldi.